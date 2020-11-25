Лига наций

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение присудить сборной Украины техническое поражение.

Андрей Павелко категорически не согласен с решением апелляционного комитета УЕФА присудить Украине техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

"Это наихудший из возможных вариантов в этом деле и очень опасный прецедент, который наносит удар по спортивному принципу, – написал президент УАФ в Facebook. – Но такое решение ни в коем случае нельзя расценивать, как поражение Андрея Шевченко и его команды, которые до последней минуты были готовы защищать честь Украины".

"Я благодарен каждому футболисту и администрации, тренерскому штабу и врачам сборной за характер и готовность к этому поединку. Благодарен всем болельщикам за поддержку, которая так важна. Это сложный период в жизни сборной, но мы пройдем его с высоко поднятой головой".

"Я умышленно не комментировал эту тему раньше, чтобы мои слова не сочли попыткой давления на УЕФА. Но история с отменой матча Швейцария — Украина показала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений".

"На ближайшем заседании исполкома УЕФА в декабре я намерен поднять эту тему. Необходимо хотя бы 48 часов, чтобы сформировать другую команду и доставить ее к месту проведения матча. За сутки, которые предоставили нам, это невозможно".

Техническое поражение со счетом 0:3 отправило сборную Украины на последнее место в группе Лиги А, что подразумевает вылет из элиты в Лигу В Лиги наций.