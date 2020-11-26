Специалист оценил решение УЕФА.
Андреа Малдера, instagram.com/malderaandrea
26 ноября 2020, 12:24
Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера прокомментировал техническое поражение в поединке против Швейцарии.
"Мы боролись, выиграли два матча и готовы были к игре. Сборная Украины не заслуживает наказания, нашей вины нет. Мы заслуживаем уважения. Продолжаем свой путь и вернемся сильнее", — написал Малдера в своем Instagram-аккаунте.
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