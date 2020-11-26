Украинский защитник остался недоволен решением УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.
Сергей Кривцов, Getty Images
26 ноября 2020, 19:30
УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швейцарией после того, как санитарные службы Люцерна запретили проводить поединок из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко.
Центральный защитник "желто-синих" Сергей Кривцов прокомментировал данное решение Союза европейских футбольных ассоциаций.
"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле".
"Наши с Мораесом результаты тестов были неправильными. Надеюсь, что Украина подаст апелляцию, и справедливость восторжествует", — заявил Кривцов в программе Футбол NEWS.
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