Лига наций

Украинский защитник остался недоволен решением УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швейцарией после того, как санитарные службы Люцерна запретили проводить поединок из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко.

Центральный защитник "желто-синих" Сергей Кривцов прокомментировал данное решение Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле".

"Наши с Мораесом результаты тестов были неправильными. Надеюсь, что Украина подаст апелляцию, и справедливость восторжествует", — заявил Кривцов в программе Футбол NEWS.

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