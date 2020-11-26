Лига наций

Футболист высказался о решении УЕФА.

Полузащитник сборной Украины и бергамской Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал техническое поражение в матче против Швейцарии.

"Это не ошибка Украины. Как сказал Андрей Шевченко, никто не заслуживал техническое поражение: ни Украина, ни Швейцария. Мы должны были все решить на поле, а не в кабинетах УЕФА в Швейцарии. Обидно, когда все так происходит".

"У нас две победы в группе, во Львове Швейцарию мы победили. Конечно, проигрывали тоже. Очень обидно, когда так происходит. Надеюсь, УАФ приложит все усилия, чтобы мы могли провести этот поединок. Люди любят футбол за соперничество, все должно решаться на поле", — сказал Малиновский в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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