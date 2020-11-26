Украинский защитник остался недоволен решением УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.
Николай Матвиенко, фото: Павел Кубанов, УАФ
26 ноября 2020, 20:20
УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швейцарией после того, как санитарные службы Люцерна запретили проводить поединок из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко.
Защитник украинской команды Николай Матвиенко прокомментировал данное решение Союза европейских футбольных ассоциаций, принятое не в пользу "желто-синих".
"Я считаю, что все должно решаться по спортивному принципу. Только на поле. То, что там решается в кабинетах – это несправедливо", — заявил Николай Матвиенко в программе Футбол NEWS.
Отметим, что Украинская ассоциация футбола намерена обжаловать решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозана.
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