Лига наций

Украинский защитник остался недоволен решением УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швейцарией после того, как санитарные службы Люцерна запретили проводить поединок из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко.

Защитник украинской команды Николай Матвиенко прокомментировал данное решение Союза европейских футбольных ассоциаций, принятое не в пользу "желто-синих".

"Я считаю, что все должно решаться по спортивному принципу. Только на поле. То, что там решается в кабинетах – это несправедливо", — заявил Николай Матвиенко в программе Футбол NEWS.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола намерена обжаловать решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозана.

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