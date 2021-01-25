Лига наций

Помощник Андрея Шевченко рассказал, за счет чего сборная Украины добивается прогресса.

Помощник наставника сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера прокомментировал работу тренерского штаба национальной команды "сине-желтых".

"Мы четыре года работаем в сборной и первые наши два года отличаются от двух последних. В первые два мы играли больше с командами нашего уровня, и наше желание было больше играть с мячом, вести игру, доминировать. Мы хотели дать дать идентичность нашей игре с мячом.

Сейчас другое развитие. В группе А Лиги наций уровень соперников повысился, и нам пришлось меняться. Если меняется оппонент, то и ты должен становиться другим.

Для нашего тренерского штаба и игроков стало большим опытом соревноваться на таком высоком уровне. Нам даже пошли на пользу отдельные отрицательные результаты, чтобы мы могли почувствовать эти проблемы и познакомиться с топ-командами, Лигой А. Мы понимаем, когда можно и нужно играть первым номером, а где сыграть несколько иначе придерживаясь нашей идентичности.

Прогресс сборной заключается в том, что мы понимает ход матча, чувствуем конкретные моменты игры. Сегодняшние матчи меняются по ходу игры. Можно начинать игру с одним планом, а затем изменить его. Тем более сейчас есть пять замен. Прогресс в понимании игры, и принятии решений, где и как лучше сыграть. Еще работаем над тем, чтобы быть более зрелыми в своих решениях", — сказал Мальдера в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее стала известна дата рассмотрения апелляции сборной Украины на техническое поражение от Швейцарии.