Лига наций

Украинская ассоциация футбола предложила со своей стороны два варианта определение победителя.

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозане (CAS) приступил к рассмотрению апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) по поводу отмены решения УЕФА о присуждении национальной сборной Украины поражения в гостевом матче шестого тура Лиги наций УЕФА против Швейцарии.

Напомним, что, согласно решению главного санитарного врача швейцарского кантона Люцерн, делегация сборной Украины, которая прилетела на решающую игру в борьбе за право остаться в дивизионе А, была помещена на принудительный карантин в одном из отелей в городе временного базирования.

Это сделало невозможным явку на поединок Лиги наций, в результате чего команда Андрея Шевченко получила техническое поражение со счетом 0:3, оказавшись по итогам группового раунда на последнем месте квартета. Соответственно, если решение организаторов турнира не удастся оспорить, сборная Украины в следующем розыгрыше вновь будет играть в дивизионе B.

Одна из наших последних надежд — вышеупомянутая апелляция от УАФ, направленная в Спортивный арбитражный суд, которая, как сообщает официальный сайт данного учреждения, была принята в обработку.

УАФ призывает в своем обращении к отмене решения о техническом поражении для команды Андрея Шевченко. Вместо это, предлагаются возможные варианты с переносом игры, или же — жеребьевкой победителя, которую будет проводить непосредственно представители УЕФА.

В своем ответе CAS отмечает, что стороны в данный момент обмениваются письменными показаниями по данному деле, а также то, что состав коллегии судей будет назначен уже в ближайшие дни.