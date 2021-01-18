CAS рассмотрит решение УЕФА по матчу Швейцария — Украина.
Сборная Украины, getty images
18 января 2021, 19:51
Спортивный арбитражный суд города Лозанны рассмотрит апелляцию сборной Украины на техническое поражение в матче против Швейцарии.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, заседание состоится 16 февраля 2021-го года.
Поединок между сборными должен был состояться 17 ноября 2020 года, но украинскую делегацию в полном составе отправили на карантин.
Напомним, что кроме юристов УАФ в этом деле были подключены лучшие специалисты в сфере спортивного права Испании и Швейцарии, а также представители адвокатской ассоциации Украины.
Ранее сообщалось, что в УАФ уверенны в фундаментальном основании пересмотра дела по матчу Швейцария — Украина в CAS.