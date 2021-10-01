Лига наций

Роберто Манчини определился с составом, который поборется за победу в Лиге наций.

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини определился со списком футболистов, которые будут бороться в финальной части Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола.

В состав новоиспеченных чемпионов Европы попали 23 исполнителя.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Дженоа).

Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алесандро Бастони (Интер), Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини (оба — Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Эмерсон (Лион), Рафаэль Толой (Аталанта).

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — Рома), Жоржиньо (Челси), Мануэль Локателли (Ювентус), Маттео Пессина (Аталанта), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Доменико Берарди, Джакомо Распадори (Сассуоло), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи).

Напомним, сборная Италии 6 октября сыграет в полуфинале Лиги наций против Испании. Спустя несколько дней победитель этой пары сыграет в финале против победителя пары Бельгия — Франция.