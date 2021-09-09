ЧМ-2022. Отбор

Действующие чемпионы Европы не проигрывают уже 37 матчей подряд.

Вчера, 8 сентября, сборная Италии разгромила Литву (5:0) в поединке отборочного цикла ЧМ-2022.

Таким образом, команда Роберто Манчини продлила свою беспроигрышную серию до 37 поединков, обновив мировой рекорд, который итальянцы установили по итогам минувшей встречи.

Напомним, до Италии по 35 матчей без поражений подряд на своем счету имели сборные Бразилии и Испании.

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года, когда было зафиксировано поражение от Португалии (0:1).

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