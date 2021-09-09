ЧМ-2022. Отбор

В последний раз такое случалось со "скуадрой адзуррой" в 1960 году.

В отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Литвы Жоржиньо вывел на поле сборную Италии в роли капитана.

Бывший бразилец стал всего вторым капитаном в истории "скуадры адзурры", который получил итальянское гражданство не по рождению. Первым стал аргентинец Анхель Монтуори, который дважды был капитаном итальянской национальной команды в 1959-м и 1960 годах.

Жоржиньо оказался счастливым капитаном: Италия не только разгромила Литву и упрочила свое лидирующее положение в группе С, но и обновила мировой рекорд по беспроигрышной серии.

Жоржиньо начал выступать за сборную Италии с 2016 года и с тех пор сыграл 38 матчей и забил 5 мячей.