Лига наций

Гарет Саутгейт определился с составом на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022.

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта огласила список футболистов, вызванных на предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в октябре.

В заявку команды Гарета Саутгейта попали 22 футболиста.

Вратари: Сэм Джонстон (Вест Бромвич), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рэмсдейл (Арсенал).

Защитники: Конор Коуди (Вулверхэмптон), Рис Джеймс (Челси), Тайрон Мингз (Астон Вилла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Фикайо Томори (Милан), Киран Триппьер (Атлетико), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – Манчестер Сити).

Полузащитники: Фил Фоден (Манчестер Сити), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед), Мэйсон Маунт (Челси), Кэлвин Филлипс (Лидс), Деклан Райс (Вест Хэм).

Нападающие: Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (оба – Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Олли Уоткинс (Астон Вилла).

В ближайшие поединках Англия сыграет против Андорры (9 октября) и Венгрии (12 октября).