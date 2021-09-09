ЧМ-2022. Отбор

Такое произошло впервые с полуфинала Евро-1996 против Германии.

Вчера, 8 сентября, сборная Англии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 расписала мировую с Польшей (1:1).

В этом противостоянии главный тренер англичанин Гарет Саутгейт не провел ни одной замены.

По информации OptaJoe, сборная Англии впервые с 1996 года не сделала ни одной замены в официальном поединке. Тогда такое произошло в полуфинале Евро-1996 против Германии, который закончился по итогам серии пенальти.

Также отметим, что это была первая потеря очков для англичан в нынешнем отборе ЧМ-2022. До матча с поляками у Англии было пять побед с общим счетом 17:1.

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