Лига наций

Главный тренер итальянцев — о предстоящем матче.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий перед матчем полуфинала Лиги наций против Испании.

"Испания была той командой, против которой мы испытали больше всего трудностей на ЕВРО-2020. Это хорошая команда с хорошими игроками.

Это будет отличный матч. Было бы здорово выиграть Лигу наций сразу после чемпионата Европы, и было бы здорово квалифицироваться на чемпионат мира пораньше, но это будет не так просто.

Мы сделали счастливыми многих людей, как молодых, так и старых. Так что это было что-то для всех. То, что сделало счастливыми многих людей.

Каждая игра полна сложностей. Когда мы играем против более слабых команд, играть сложно, потому что они просто сосредоточены на защите. Нет единственного способа победить", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Италии сыграет против сборной Испании в среду, 6 октября. Начала матча — в 21:45.