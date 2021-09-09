ЧМ-2022. Отбор

Роберто Манчини подвел итоги победного матча против национальной команды Литвы.

Сборная Италии разгромила национальную команду Литвы в матче пятого тура отборочного цикла к ЧМ-2022.

Наставник итальянцев Роберто Манчини подвел итоги победного матча, похвалив своих подопечных за хорошую игру.

"Мы потеряли многих игроков за последние два дня, но ребята, которых поставили играть сегодня вечером, хорошо справились. Забить пять голов никогда не бывает легко. Распадори готов играть на этом уровне. Он тоже был с нами на Евро, он обладает необходимыми качествами.

Он молод, и ему просто нужно набраться опыта. У Кина тоже есть потенциал. Всё это у них в головах и в ногах. Если они возьмут на себя ответственность и будут качественно работать, у них будет большое будущее. Но это зависит от них", — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обновила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.