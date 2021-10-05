Лига наций

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги наций.

Сборная Бельгии сойдется в противостоянии против национальной команды Франции в рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА. Данный матч состоится в четверг, 7 октября, на Альянц Стэдиум.

В прямом эфире игру покажут телеканалы Футбол 1/2. Трансляция начнется в 21:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Дидье Дешама.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Бельгия — Франция на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.