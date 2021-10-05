Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги наций.
Бельгия — Франция, Getty Images
05 октября 2021, 13:43
Сборная Бельгии сойдется в противостоянии против национальной команды Франции в рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА. Данный матч состоится в четверг, 7 октября, на Альянц Стэдиум.
В прямом эфире игру покажут телеканалы Футбол 1/2. Трансляция начнется в 21:45.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Дидье Дешама.
Также стоит напомнить, что после завершения поединка Бельгия — Франция на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.