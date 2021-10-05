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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках Лиги наций.

Одним из полуфинальных противостояний в рамках Лиги наций УЕФА станет поединок между Бельгией и Францией на Альянц Стэдиум.

Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Дидье Дешама.

Так, на победу Франции предлагается коэффициент 2,50, тогда как потенциальный успех Бельгии оценивается показателем 3,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных и интересных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команды повторят счет поединка полуфинала чемпионата мира-2018 с их участием — 1:0, победа французов. Подобный исход оценивается коэффициентом 7,70.

Напомним, что матч Бельгия — Франция состоится в четверг, 7 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.