Лига наций

Football.ua разобрал ключевые моменты успешного для французов полуфинала Лиги наций против бельгийцев, упустивших после перерыва преимущество в два мяча.

Вторым финалистом Лиги наций стала сборная Франции, которая в драматичном матче, уступая после первого тайма со счетом 0:2, в итоге переиграла Бельгию. Разберем основные тактические нюансы принципиального противостояния.

Сборная Бельгии традиционно сыграла по своей базовой схеме 3-4-3 (3-4-2-1). Французы более гибки в выборе структуры, но на этот раз, как и в победной, крайней игре с Финляндией (2:0) Дидье Дешам сделал выбор в пользу 3-4-1-2 с Гризманном под парой форвардов.

Вообще, соотношение звезд мирового масштаба на квадратный метр поля "Ювентус стэдиум" зашкаливало. Особенно впечатляли составы атакующих групп игроков. С одной стороны – Де Брюйне, Эден Азар и Лукаку, с другой Гризманн, Бензема и Мбаппе.

Бельгия — Франция – 2:3 (2:0)

Голы: Карраско, 37, Лукаку, 41 — Бензема, 62, Мбаппе, 70 (пен.), Т. Эрнандес, 90+1

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань (Батшуайи, 90+2), Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Карраско — де Брюйне, Лукаку, Э. Азар (Троссард, 74).

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Л. Эрнандес — Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабио (Тчуамени, 75), Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема (Верету, 90+7), Мбаппе.

Предупреждения: Вертонген.

Базовые структуры команд были похожи. В конструктивной фазе крайние центральные защитники занимали достаточно широкие позиции, пары центральных хавбеков, напротив, действовали узко, а тройка игроков группы атаки часто менялась позициями, нападающие смещались на фланг, в полупространство, искали свободные зоны между линиями.

Удары (в створ) — 11(6):16(6)

Удары из штрафной — 6:11

Удары после стандартов — 2:2

Удары головой — 2:1

Владение — 51%:49%

Точность передач — 92%:90%

Передач подряд — 8:7

Длинные передачи — 33:41

Короткие передачи — 635:609

Кроссы — 9:12

Передачи в первую треть — 170:102

Передачи во вторую треть — 304:352

Передачи в финальную треть — 194:196

Ключевые передачи — 8:10

Возврат владения — 37:43

Дриблинг (успешный) — 8(4):20(14)

Дистанция (км) — 117,1:115

Фолы — 8:6

Основные статистические показатели четко свидетельствуют о стилистике игры команд. Бельгия большую часть своих процентов владения получила на своей трети поля. Во второй и третьей горизонтальных зонах мяч больше контролировали чемпионы мира.

Бросается в глаза существенная разница в показателях дриблинга и ударах по воротам из пределов штрафной. Эту разницу обеспечил лучший игрок матча — Килиан Мбаппе. Нападающий ПСЖ нанес пять ударов из штрафной и десять раз шел в дриблинг, причем девять попыток были успешными. Мбаппе регулярно своими действиями способствовал созданию опасных моментов у ворот Куртуа и во втором тайме проявил лидерские качества. Вместе с Бензема он стал главным героем камбэка французов.

Матч можно поделить на два равных по времени отрезка. В первом тайме откровенно сильнее была Бельгия, что собственно отражает и счет – 2:0. Мало того, команда Мартинеса имела возможности и вовсе закрыть матч. Во втором тайме французы сумели перехватить инициативу и не только отыгрались, но и успели вырвать победу в основное время матча.

Ключевым моментом этого преображения команды Дешама оказался перерыв. Именно между двумя таймами и произошел перелом. Судя по всему, в раздевалке французов был серьезный разговор. Номинальные гости вышли на второй тайм совсем с иным настроем.

Изменился не только настрой, но и методы игры сборной Франции. После перерыва "трехцветные" перешли на проактивные методы обороны, и этот корректив сыграл ключевую роль. Бельгия оказалась не готова к высокому интенсивному прессингу и контрпрессингу в исполнении Франции. Следствием более агрессивных действий в деструктивной фазе стали показатели по ударам и владению. Для сравнения: до перерыва счет по ударам был 8:4, к тому же команда Мартинеса имела преимущество в контроле мяча – 55%:45%. По итогам второго тайма разница в количестве ударов составляла 3:12! Да и мячом уже больше владела команда Дешама.

Игра сборной Бельгии существенно изменилась за последние годы. Если ранее коллектив Роберто Мартинеса, доминировал, играл с высокой линией обороны, владел мячом и соответственно высоко прессинговал, то сейчас, как и на Евро-2020 игра бельгийцев больше заточена под организацию быстрых атак. Команда, по сути, соблюдает зонные принципы обороны и встречает оппонентов средним блоком, поддерживая вертикальную компактность в фазовой структуре 5-2-3.

На скриншоте выше – структура сборной Бельгии в позиционной обороне и, соответственно, фазовая схема французов в атаке.

Бельгия явно заваливалась в своих атакующих действиях на правый фланг. Также много активных действий совершалось в центральной зоне. В атаках Франции было больше баланса. Не смотря на то, что номинальные хозяева не уступили сопернику во владении мячом, а даже превзошли на 1%, в финальной трети поля они контролировали мяч на 9% меньше, чем французы.

У Мартинеса был неплохой план на игру, который отлично работал, пока французы не включили коллективный отбор мяча. Мартинес отдавал мяч сопернику и держал в первой линии обороны тройку нападающих. При перехвате мяча, игроки всегда искали возможность передачи на Лукаку, который спиной к воротам отдавал на ход Де Брюйне, Азару или подключающимся латералям. Де Брюйне и Лукаку выдали очень хороший матч, но их усилий оказалось недостаточно.

После матча наставник чемпионов мира Дидье Дешам не скрывал положительных эмоций от волевой победы: "Нам дважды забили в сильно проведенном 20-минутном отрезке первого тайма. И победа, добытая таким вот образом, показывает силу характера команды.

Игроки никогда не сдаются. Сюда мы ехали за выходом в финал; теперь мы прошли, и на кону — главный трофей. Сделаем все возможное, чтобы поднять его над своими головами".

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, по сути, признал, что его команда слишком рано уверовала в победу: "Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол".

"Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Команда перестала играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо. Все наши старания пошли насмарку".

Лига наций в очередной раз подарила футбольной общественности яркий сюжет и игру высокого качества. Судя по всему, этот турнир прочно займет свое место в футбольном календаре и будет развиваться в дальнейшем. Нужно отметить, что увеличившееся количество официальных матчей сборных положительно сказываются на повышении уровня национальных команд. Главная особенность турнира в его максимально высоком уровне конкурентности. Образно говоря, участники разбиты по своим весовым категориям. Приятно видеть, что топовые сборные максимально серьезно относятся к финальной часть Лиги наций. Все хотят выиграть, но при этом, доля ответственности меньше, чем на чемпионате мира или Евро. Сохраняется разумная степень раскрепощенности, которая делает матчи более эффектными.

Возможно, матч за третье место – это лишнее, об этом, кстати, уже заявил один из его участников – Тибо Куртуа. Но, финал все ждут с нетерпением. Высокое качество футбола нам гарантировано. В решающем матче Лиги наций 2021 в Милане на "Сан Сиро" трофей оспорят сборные Испании и Франции. Будет очень интересно посмотреть на сборную Франции в условиях интенсивного давления испанцев.