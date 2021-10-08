Лига наций

Мойзе Кин получил небольшое повреждение.

Нападающий Ювентуса и сборной Италии не поможет своей национальной команде в матче за третье место против Бельгии.

Футболист вышел на замену в матче против Испании (1:2) вместо Инсинье и получил небольшое повреждение шеи. Таким образом, футболист не сможет сыграть в матче Лиги наций. По сообщениям итальянских СМИ, Кину потребуется до 10 дней на восстановление.

Матч Италия — Бельгия состоится в воскресение, 10 октября, в 16:00.