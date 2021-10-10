Лига наций

Вингер сборной Италии дал комментарий после матча с Бельгией.

Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Бельгии и добилась победы.

Доменико Берарди, который стал игроком матча, остался доволен итоговым результатом.

"Хотели поправить дела после поражения от сборной Испании. Намеревались выиграть, это важно для рейтинга, рады, что все так и получилось.

У нас команда великолепных игроков. Своей игрой я доволен. Было важно победить и напомнить всем, на что мы способны. У нас это получилось", — приводит слова вингера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.