Вингер сборной Италии дал комментарий после матча с Бельгией.
Доменико Берарди, getty images
10 октября 2021, 19:59
Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Бельгии и добилась победы.
Доменико Берарди, который стал игроком матча, остался доволен итоговым результатом.
"Хотели поправить дела после поражения от сборной Испании. Намеревались выиграть, это важно для рейтинга, рады, что все так и получилось.
У нас команда великолепных игроков. Своей игрой я доволен. Было важно победить и напомнить всем, на что мы способны. У нас это получилось", — приводит слова вингера официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.