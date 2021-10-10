Лига наций

Испанский тренер дал комментарий после матча с Италией.

Сборная Бельгии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Италии и потерпела поражение.

Главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес высказался после игры.

"Первый тайм полуфинального матча с Францией продемонстрировал всю ту работу, которую игроки проделали за три последних года. Если сравнить с матчем против французов из 2018 года, то разница будет очень большая.

Сейчас мы должны учиться контролировать игру как в защите, так и в нападении. Игра в финальном турнире Лиги наций поможет нам добиться поставленных на следующий год целей", — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.