Лига наций

Наставник сборной Италии высказался о победе над Бельгией в матче за третье место Лиги наций-2020/21.

Сборная Бельгии в рамках поединка за третье место Лиги наций потерпела поражение от сборной Италии.

Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Наша игра была достаточно хороша. Было много удачных решений в средней линии. Все отыграли удачно".

"Главное, что команда продолжила показывать хороший футбол. Теперь в ноябре в отборе чемпионата мира мы сыграем со Швейцарией. Игра будет сложной, как это уже было и на чемпионате Европы, и в Базеле. Мы к этому готовы", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.