Лига наций

Представляем вашему вниманию видео гола французского форварда в финале Лиги наций против Испании.

В финальном поединке Лиги наций-2020/21 сборная Франции одержала победу над Испанией со счетом 2:1.

Автором одного из мячей в составе "трехцветных" стал нападающий Карим Бензема, который на 66-й минуте вернул равновесие в счете дальним ударом из-за пределов штрафной соперника, который вылился в действительно шедевральный гол.

Видео гола Карима Бензема в ворота Испании:

В ближайшее время на Football.ua будет доступно видео всех голов и обзор матча Испания — Франция.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.