Представляем вашему вниманию видео гола французского форварда в финале Лиги наций против Испании.
Карим Бензема в момент удара, Getty Images
10 октября 2021, 23:54
В финальном поединке Лиги наций-2020/21 сборная Франции одержала победу над Испанией со счетом 2:1.
Автором одного из мячей в составе "трехцветных" стал нападающий Карим Бензема, который на 66-й минуте вернул равновесие в счете дальним ударом из-за пределов штрафной соперника, который вылился в действительно шедевральный гол.
Видео гола Карима Бензема в ворота Испании:
В ближайшее время на Football.ua будет доступно видео всех голов и обзор матча Испания — Франция.
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