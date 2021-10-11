Лига наций

Капитан сборной Испании получил почетную награду.

Сборная Испании в рамках финального матча Лиги наций уступила сборной Франции, ведя по ходу матча.

Несмотря на поражение в решающем матче, лучшим игроком турнира стал капитан испанцев Серхио Бускетс.

"Он вел игру сборной Испании в обоих матчах финального турнира, диктовал ее ход и заметно добавлял красок в игру окружавших его партнеров по команде", — утверждает Технический наблюдатель УЕФА Робби Кин.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Испании.