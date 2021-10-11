Капитан сборной Испании получил почетную награду.
Серхио Бускетс, фото УЕФА
11 октября 2021, 01:05
Сборная Испании в рамках финального матча Лиги наций уступила сборной Франции, ведя по ходу матча.
Несмотря на поражение в решающем матче, лучшим игроком турнира стал капитан испанцев Серхио Бускетс.
"Он вел игру сборной Испании в обоих матчах финального турнира, диктовал ее ход и заметно добавлял красок в игру окружавших его партнеров по команде", — утверждает Технический наблюдатель УЕФА Робби Кин.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Испании.