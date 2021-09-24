Испания

Команда Рональда Кумана в очередной раз потеряла очки в чемпионате Испании.

Барселона на своем официальном сайте объявила о том, что клуб подаст апелляцию на решения судейской бригады в матче шестого тура испанской Ла Лиги против Кадиса (0:0).

В этом противостоянии главным арбитром был Карлос дель Серро, который сперва продемонстрировал две желтые карточки полузащитнику Френки де Йонгу на 61-й и 65-й минутах, после чего "блаугранас" остались в меньшинстве.

Барселона собирается оспорить вторую желтую карточку де Йонга. В протоколе арбитра указано, что карточка была показана за безрассудный удар соперника в борьбе за мяч.

Помимо этого каталонский клуб намерен оспорить желтую карточку для Серхио Бускетса, которую он получил на 96-й минуте с формулировкой "игрок ударил по второму мячу на поле в сторону соперника, что помешало игре".

Также отметим, что на 97-й минуте был удален главный тренер "блаугранас" Рональд Куман, сказавший после игры, что в Испании тебя могут удалить ни за что.