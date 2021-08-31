Испания

Руководство каталонского клуба смогло договориться со своими опытными игроками.

Защитник Барселоны Хорди Альба, а также полузащитник Серхио Бускетс согласились пойти на снижение зарплаты, сообщает пресс-служба "блаугранас".

Оклады двух опытных футболистов будут снижены по ходу нынешнего сезона, а выплаты по оставшемуся сроку из соглашений будут отложены.

Также Барселона отметила, что благодаря этому команда смогла зарегистрировать новичка летнего трансферного окна Серхио Агуэро для матчей испанской Ла Лиги.

Помимо этого отмечается, что Барселона смогла уложиться в требования финансового фэйр-плей, благодаря сокращению окладов Альбы и Бускетса.

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