Испания

Футболист считает, что может быть признанным лучшим игроком мира.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема заявил, что все еще верит, что может выиграть Золотой мяч.

"С детства я мечтал выиграть Золотой мяч, это мечта всех футболистов. Это правда, что самое важное — команда, но когда вы помогаете своей команде побеждать, когда вы играете важные игры и забиваете много голов, следующая вещь — получить Золотой мяч.

Конечно, я сделаю все возможное, и я буду работать как можно усерднее, чтобы заполучить этот великий трофей. У меня еще есть шансы. Я буду надеяться, что однажды выиграю его и осуществлю эту мечту, о которой я мечтал с детства".

Также Бензема рассказал, как ему играется в Реале с молодыми футболистами.

"Футбол меняется, и в Мадриде появляется много высококлассных парней, которые являются будущим команды и клуба. Они должны взять на себя ответственность играть за Реал Мадрид, лучший клуб в мире, в котором вы обязаны побеждать и завоевывать титулы. Молодые ребята видят во мне старшего брата, и я помогаю им чем могу. Я делаю это на поле и за его пределами", — сказал Бензема.

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