Лига наций

Вингер прокомментировал исход встречи с французами.

Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал поражение от Франции в финале Лиги наций.

Вингер открыл счет на 64-й минуте поединка, однако голы Карима Бензема и Килиана Мбаппе принесли победу французам.

"Я действительно считаю, что мы показали очень хороший футбол, однако соперник создал два по-настоящему классных момента, и именно поэтому победа от нас ушла. У нас были возможности забить, но Льорис парировал мой удар и удар Пино.

Мы очень хорошо поработали этим вечером и должны гордиться тем, как сыграли", – приводит слова Оярсабаля официальный сайт УЕФА.

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