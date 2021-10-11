Лига наций

Нападающий сборной Франции прокомментировал победу команды в Лиге наций.

Сборная Франции накануне сумела завоевать главный трофей Лиги наций УЕФА в ожесточенной схватке с Испанией (2:1).

Испания — Франция 1:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий "Les Bleus" Карим Бензема, на счету которого оказался первый гол коллектива Дидье Дешама в данной игре, по завершении поединка рассказал о своих эмоциях от победы в международном турнире.

"Очень горд за свою команду и страну. Прежде всего, нам удалось показать два прекрасных выступления на наивысшем уровне.

Я продолжаю оставаться доволен своей работой уже достаточно долгое время. Вернуться в команду для того, чтобы побеждать, — большая радость для меня. Этот завоеванный титул лишь подстегивает меня к новым достижениям в составе сборной своей страны. У нас очень большой потенциал.

Мой гол — результат долгих и упорных тренировок. Еще на разминке перед игрой я успел пристреляться примерно из этой области, но непосредственно в игре, конечно, мне понадобилось еще и немного удачи", — подытожил футболист.

Отметим, что Карим Бензема отличался забитыми мячами в обоих матчах финального раунда Лиги наций УЕФА.