Лига наций

Кипер вывел сборную Италии на матч с Бельгией в роли капитана.

В рамках матча за третье место Лиги наций сборная Италии встречается со сборной Бельгии.

В качестве капитана итальянцев на поле вывел вратарь Джанлуиджи Доннарумма, так как Джорджо Кьеллини в запасе, а Леандро Бонуччи пропускает матч из-за дисквалификации.

Таким образом Доннарумма в 22 года стал самым молодым капитаном сборной Италии за последние 56 лет. В далеком 1965 году Джанни Ривера получил капитанскую повязку в матче против Польши в возрасте 21 года.

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