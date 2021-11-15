ЧМ-2022. Отбор

Швейцарцы опередили итальянцев в группе С.

В рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2022 в группе С Швейцария принимала на своем поле Болгарию и добилась разгромной победы.

Подопечные Мурата Якина отправили в ворота соперника четыре безответных мяча во второй половине игры.

Сборная Италии же не смогла обыграть Северную Ирландию, что позволило Швейцарии пройти на чемпионат мира напрямую.

Швейцария — Болгария 4:0

Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90+1

Швейцария: Зоммер — Шер, Видмер, Мбабу, Фрай — Шакири, Закария, Варгас (Зекири, 79), Фройлер - Окафор (Штеффен, 68), Гавранович (Иттен, 68).

Болгария: Караджов — Христов, Димитров, Турицов (Велковски, 46), Цветанов — Неделев, Костадинов, Кирилов (Цонев, 70) — Чочев (Илиев, 65), Десподов (Янков, 80), Илиев (Минчев, 46).

Предупреждения: Фройлер, Мбабу — Турицов, Христов