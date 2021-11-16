ЧМ-2022. Отбор

Football.ua рассказал о том, как сборная Украины пробивалась на чемпионаты мира прошлых лет.

Сборная Украины в матче с Боснией и Герцеговиной в рамках группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2022 сразится за путевку в плей-офф.

Расклады не благосклонны к команде Александра Петракова, ведь мы напрямую зависим от результата матча Финляндия — Франция. Если финны обыграют немотивированных французов, то мы останемся без шансов на поездку в Катар. Ситуация такова, что нужно добиваться победы, и желательно в два мяча.

Более подробно ознакомиться с раскладами перед игрой с Боснией и Герцеговиной вы можете по ссылке, а сейчас предлагаем вспомнить как сборная Украины квалифицировалась на чемпионаты мира предыдущих годов.

Квалификация на чемпионат мира-1998

Перед отборочным турниром на чемпионат мира команду возглавил Йожеф Сабо после ухода Анатолия Конькова. Тогда в группе с украинской национальной командой были Германия, Португалия, Армения, Северная Ирландия и Албания.

Тот отбор сборная Украины начала с победного результата против Северной Ирландии — минимальную победу принес Сергей Ребров. После этого последовал еще один триумф — на своем поле была обыграна Португалия. Также в том отборе удалось сыграть в "сухую" ничью с действующим чемпионом Европы — Германией.

Сборная Украины показывала довольно хорошие результаты и претендовала н выход из группы с первого места. Йожеф Сабо располагал довольно сильным составом, который в те годы творил историю Динамо Киев на европейского арене.

Однако в последнем туре отбора сборная Украины пропустила вперед немцев и отправилась в стыковые матчи, где команду ждали хорваты. На выезде подопечные Йожефа Сабо уступили со счетом 0:2, а на своем поле сыграли со счетом 1:1, позволив Хорватии поехать на чемпионат мира.

Квалификация на чемпионат мира-2002

Сборную Украины перед отборочным циклом возглавил легендарный Валерий Лобановский, который к тому моменту успел пошуметь с Динамо Киев на клубном уровне.

Однако отборочный цикл начался для сборной Украины не лучшим образом — с поражения от польской сборной со счетом 1:3. В целом, сборная Украины не лучшим образом проводила домашние матчи того отбора, выиграв лишь у Армении со счетом 3:0, а также сыграв трижды вничью (0:0 с Белорусью и Норвегией, 1:1 с Уэльсом).

Благодаря более удачливым выездным результатам (3 победы и два ничейных результата), команда Лобановского смогла завершить групповой этап отборочного цикла на второй строчке, что позволило выйти в стыковые игры.

К нашему несчастью, там сборную Украины ждала сборная Германии, которая оказалась на данной стадии турнира довольно неожиданно. На своем поле команда Лобановского дала бой — на гол Зубова ответил Баллак, а вот на выезде украинцы ничего не смогли противопоставить сопернику и уступили со счетом 1:4.

Украина — Германия 1:1

Голы: Зубов, 18 — Баллак, 31

10 ноября 2001, Киев, НСК Олимпийский, 82 тысячи зрителей. Судья — Стефано Браски (Италия).

Украина: Левицкий, Несмачный, Головко, Лужный, Ващук, Гусин, Тимощук (Парфенов, 72), Зубов, Шевченко, Воробей (Мелащенко, 76), Ребров (Шищенко, 55).

Тренер: Валерий Лобановский.

Германия: Кан, Новотны, Ремер, Линке, Циге, Шнайдер (Риккен, 79), Рамелов, Баллак, Хаманн, Асамоа, Цикклер (Янкер, 68).

Тренер: Руди Феллер.

Предупреждения: Несмачный — Циге.

Германия — Украина 4:1

Голы: Баллак, 4, 51, Нойвиль, 11, Ремер, 15 — Шевченко, 90.

14 ноября 2001, Дортмунд, Вестфаленштадион, 52 тысячи зрителей. Судья — Витор Перейра (Швеция).

Германия: Кан, Ремер (Бауманн, 89), Циге, Линке, Новотны, Рамелов, Шнайдер, Баллак, Янкер (Бирхофф, 58), Хаманн, Нойвиль (Риккен, 71).

Тренер: Руди Феллер.

Украина: Левицкий, Лужный, Несмачный (Шищенко, 55), Головко, Ващук, Парфенов, Шевченко, Тимощук (Гусин, 25), Зубов, Воробей (Ребров, 71) Скрипник.

Тренер: Валерий Лобановский.

Учитывая результаты национальной команды и состояние здоровья Валерия Лобановского, было принято решение расстаться с тренером.

Квалификация на чемпионат мира-2006

После периода неудачной работы Леонида Буряка было много мнений, что сборной Украины нужен иностранный специалист. Тем не менее, Григорий Суркис решил сделать ставку на Олега Блохина, который сходу заявил, что выведет сборную Украины из группы с первого места.

Тем не менее, стартовала отбор украинская сборная с ничейного результата против Дании. Далее были победы над скромными Грузией и Казахстаном и ничейный результат на своем поле против действующего чемпионата Европы — Греции.

Всерьез о выходе сборной Украины на Мундиаль начали говорить после разгромной победы над Турцией на выезде со счетом 3:0. После этого украинцы подкрепили успех триумфами в играх с Албанией, Данией и Казахстаном.

17 ноября 2004 года, отбор ЧМ-2006

Турция – Украина 0:3

Голы: Гусев, 8, Шевченко, 17, 88.

Украина: Шовковский – Федоров, Русол, Езерский, Несмачный – Гусев, Шелаев, Гусин – Шевченко (Назаренко, 90+2), Воробей (Дмитрулин, 75), Воронин (Рыкун, 61).

Официально решить вопрос выхода из группы было можно в матче против Грузии, но сборная Украины упустила победу в компенсированное время. Тем не менее, подарок нашей команде сделали датчане, которые отобрали очки у Турции, и позволили нам оформить выход на чемпионат мира.

Кто не помнит, на финальной части турнира сборная Украины попала в группу с Испанией, Тунисом и Саудовской Аравией, выйдя со второго места. В 1/8 команда Олега Блохина прошла Швейцарию в серии пенальти, но не смогла что-либо противопоставить итальянцам.

Квалификация на чемпионат мира-2010

После успешной работы с молодежной сборной Украины пост главного тренера взрослой команды было принято решение доверить Алексею Михайличенко.

В группу со сборной Украины попали Англия, Хорватия, Беларусь, Казахстан и Андорра. Тот отборочный цикл Украина начала минимальной победой над Беларусью благодаря голу Шевченко в компенсированное время, а после этого была выездная победа над Казахстаном.

После уверенного старта последовала серия сложных матчей, которая завершились поражением от Англии и двумя ничейными результатами против Хорватии. После этого Украина смогла разгромить Андорру, но оступилась в матче против Беларуси — 0:0.

Данный результат поставил сборную Украины в очень невыгодное положение, но благодаря победе над Англией со счетом 1:0 и очередному разгрому Андорры украинцы вышли в стыковые матчи. Обойти Англию не было шансов, ведь поражение от Украины — это единственная потеря очков для нее в том отборе.

В стыковых играх команду Михайличенко ждала сборная Греции. Казалось, что это удобный соперник, но после "сухой" ничьей в Греции сборная Украины уступила с минимальным счетом на Донбасс-Арене.

Украина — Греция 0:1

Гол: Димитриос Салпингидис, 31.

Украина: Андрей Пятов - Василий Кобин, Александр Кучер, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий - Анатолий Тимощук, Александр Алиев (Евгений Селезнев, 56), Тарас Михалик (Алексей Гай, 66) - Андрей Ярмоленко (Олег Гусев, 69), Андрей Шевченко, Артем Милевский



Греция: Александрос Цорвас, Ангелос Харистеас (Александрос Циолис, 71), Вангелис Морас, Сократис Папастатопулос (Василеос Пляцикас, 29), Гиоргос Карагунис, Димитриос Салпингидис, Константинос Кацуранис, Лукас Винтра, Никос Спиропулос, Сотириос Кирякос, Георгиос Самарас (Теофанис Гекас, 63).

Квалификация на чемпионат мира-2014

К началу отбора на финальную часть турнира команду возглавлял Олег Блохин. Первый поединок был проведен против Англии на Уэмбли. Украина сыграла очень здорово и добыла ничейный результат, однако после этого Олег Блохин возглавил Динамо, но должен был готовить команду к матчам с Молдавией и Черногорией.

К сожалению, тогда у легенды украинского футбола произошли проблемы со здоровьем. В его отсутствие командой руководить Андрей Баль, но результаты оставляли желать лучшего — безголевая ничья с Молдавией и поражение от Черногории.

После серии переговоров с разными специалистами на пост главного тренера пригласили Михаила Фоменко. В первом матче нового тренера была обыграна Норвегия со счетом 2:0. Далее была обыграна Польша со счетом 3:1, что позволило украинцам вернуться в борьбу за путевку на Мундиаль.

Закрепить свои претензии на проход дальше позволили победы над Молдавией, Черногорией и Сан-Марино. В еще одном важнейшем матче, против сборной Англии, сборная Украины сыграла вничью, а после и вновь обыграла поляков.

Перед заключительным туром сборной Украины для выхода напрямую было необходимо побеждать Сан-Марино и надеяться, что поляки отберут очки у Англии. Со своей задачей команда Фоменко справилась, но вот поляки подвели, а потому наша команда отправилась в стыки.

Там сборную Украины ждали французы. В домашней встрече украинская команда добилась победы со счетом 2:0, позволив всем поверить в чудо, но на выезде было поражение со счетом 0:3.

Украина — Франция — 2:0

Голы: Зозуля (61), Ярмоленко (83, пен)

Украина: Пятов — Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук — Эдмар (Безус, 77), Степаненко, Ротань — Ярмоленко, Зозуля (Селезнев, 86), Коноплянка (Гусев, 90)

Тренер: Михаил Фоменко

Франция: Льорис — Дебюши, Косельни, Абидаль, Эвра — Погба, Матюиди — Реми (Сиссоко, 62), Насри (Вальбуэна, 80), Рибери — Жиру (Бензема, 70)

Тренер: Дидье Дешам

Удалены: Александр Кучер — Лоран Косельни

Франция — Украина — 3:0

Голы: Сако (22, 72), Бензема (34)

Франция: Льорис — Дебюши (Санья, 78), Варан, Сако, Эвра — Погба, Кабай, Матюиди — Вальбуэна, Бензема (Жиру, 82), Рибери

Тренер: Дидье Дешам

Украина: Пятов — Мандзюк, Хачериди, Ракицкий, Шевчук — Ротань, Эдмар — Ярмоленко, Безус (Гусев, 64), Коноплянка — Зозуля (Селезнев, 76)

Тренер: Михаил Фоменко

На 47 минуте удален Евгений Хачериди

Квалификация на чемпионат мира-2018

После провального чемпионата Европы национальную сборную Украины возглавил Андрей Шевченко. Волей жребия украинской команде достались Хорватия, Исландия, Турция, Косово и Финляндия.

Начала отборочный цикл команда Андрея Шевченко не лучшим образом — ничейные результаты против Исландии (1:1) и Турции (2:2). Первая победа была добыта над сборной Косово на своем поле со счетом 3:0, а чуть позже и минимально была обыграна Финляндия.

В одном из важнейших матчей сборная Украины минимально уступила Хорватии. После этого были победы над сборной Финляндии и сборной Турции. Казалось, что расклады говорят в нашу пользу, но после поражения от Хорватии и со счетом 0:2.

В двух оставшихся играх ждали противостояния с Косово и Хорватией. Если косоваров удалось обыграть, то вот от хорватов потерпели поражение, что привело к третьему занятому месту в группе, пропустив вперед Исландию и ту же Хорватию.

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