ЧМ-2022. Отбор
Наставник сборной Португалии прокомментировал свою возможную
с поста главного тренера.
фернанду сантуш, фото record
18 ноября 2021, 10:49
В заключительном туре отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре Португалия сенсационно уступила Сербии, отправившись в стыковые матчи за право участвовать на мундиале (1:2).
Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш высказался о своем возможном уходе из сборной.
"В 2014-м году мы договорились — если я не выполняю поставленную задачу, то уйду в тот же день. Я всегда выполнял задачи — мы трижды выходили на крупные турниры. Да, через плей-офф, но какое это имеет значение?
Если мы не выйдем на чемпионат мира — я уйду. Но мы туда выйдем", — заявил специалист изданию Record.
Напомним, Португалия будет сеяной при жеребьевке плей-офф, один из возможных соперников — сборная Украины.