ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Португалии прокомментировал свою возможную с поста главного тренера.

В заключительном туре отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре Португалия сенсационно уступила Сербии, отправившись в стыковые матчи за право участвовать на мундиале (1:2).

Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш высказался о своем возможном уходе из сборной.

"В 2014-м году мы договорились — если я не выполняю поставленную задачу, то уйду в тот же день. Я всегда выполнял задачи — мы трижды выходили на крупные турниры. Да, через плей-офф, но какое это имеет значение?

Если мы не выйдем на чемпионат мира — я уйду. Но мы туда выйдем", — заявил специалист изданию Record.

Напомним, Португалия будет сеяной при жеребьевке плей-офф, один из возможных соперников — сборная Украины.