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Президент ФИФА предпринял попытку убедить общественность в необходимости реформ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино побывал в Сингапуре на открытии AFF Suzuki Cup, где в очередной раз рассказал о необходимости реформирования регламента Чемпионата мира.

Функционер заявил, что таким образом нефутбольные страны получат возможность для прогресса.

"То, что мы сейчас называем Чемпионатом мира — это турнир довольно узкого круга команд, которые исторически были сильнее остальных. Увеличение количества участников это несколько изменит, но 4 года — это очень долгий срок ожидания.

Мечта Сингапура — получить шанс сыграть с лучшими командами мира. Необязательно увеличивать количество международных окон, достаточно их грамотно структурировать и сделать более продолжительными", — приводит слова Инфантино ESPN.

Ранее Инфантино обвинил футбольных чиновников в том, что они держатся за свои места.