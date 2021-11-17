ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник — о матче против Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0.

Полузащитник Виктор Цыганков дал комментарий, отметив, что команда живет мечтой выйти на чемпионат мира.

"Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей.

Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре", — сказал Цыганков телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.