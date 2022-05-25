Лига наций

Команда розпочне збір 29 травня та проведе його у Технічному центрі Академії футболу Вірменії.

Збірна Вірменії визначилася зі списком футболістів, які готуватимуться до найближчих матчів у Лізі націй. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Вірменії.

Тренерський штаб на чолі з іспанським наставником Хоакіном Капаросом назвав імена 29 гравців, які можуть взяти участь у матчах.

Вірменія готуватиметься у Технічному центрі Академії футболу Вірменії з 29 травня.

Воротарі: Давід Юрченко (Алашкерт), Арсен Бегларян (Урарту), Станіслав Бучнев (Пюнік), Генрі Авагян (Нораванк).

Захисники: Вараздат Ароян (Кадіс), Оганес Амбарцумян (Анортосіс), Камо Оганесян (Астана), Айк Ішханян, Арман Оганесян (обидва — Пюнік), Тарон Восканян (Алашкерт), Грайр Мкоян (Арарат), Жоа Жорді Монрой Арарат (Ноа), Жирайр Маргарян (Урарту).

Півзахисники: Едуард Сперцян (Краснодар), Хорен Байрамян (Ростов), Едгар Бабаян (Вайле), Тигран Барсегян (Слован), Ваган Бічахчян (Погонь), Соломон Удо, Убеймар Ангуло (обидва Арарат-Арменія), Оганес Артюнян, Артак Дашян (обидва – Пюнік), Рудік Мкртчян, Едгар Малакян (обидва – Арарат), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападники: Лукас Селараян (Коламбус Крю), Саркіс Адамян (Брюгге).

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між збірними України та Вірменії відбудеться 11 червня у Лодзі на міському стадіоні ЛКС.