ЧМ-2022. Отбор

Національна команда нашої країни виходить на фінальний етап підготовки до матчу проти Шотландії.

Лічені дні залишаються до ключового матчу першої половини 2022 року для збірної України в гостях проти Шотландії, під час якого з’ясується ім’я майбутнього суперника Вельсу в боротьбі за право зіграти на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Колектив Олександра Петракова працює в посиленому тренувальному режимі, бо до проведення відповідальної зустрічі зможе розраховувати лише на один двосторонній поєдинок.

Варто зауважити, що напередодні в лавах "синьо-жовтих" відбулося поповнення — представники клубів англійської Прем’єр-ліги, Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Віталій Миколенко (Евертон), долучилися до підготовчого процесу після завершення клубної частини сезону.

Заняття у вівторок відбувалися без півзахисника Миколи Шапаренка та нападника Михайла Мудрика, які відновлювалися від незначних ушкоджень, а також без захисника Дениса Попова, який нещодавно отримав складну травму меніска.

Нагадаємо, що раніше стала відомою заявка збірної Шотландії.