Лига наций

Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович не зможе допомогти збірній Сербії у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє пресс-служба національної команди.

Тренерський штаб збірної вирішив не ризикувати здоров'ям 22-річного серба, який отримав невелике пошкодження наприкінці клубного сезону.

Таким чином Влахович пропустить ігри проти Норвегії та Швеції, а також дві зустрічі проти Словенії.

Цього сезону Влахович провів 45 матчів, у яких забив 29 голів і віддав шість результативних передач.