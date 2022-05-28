Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста.
Душан Влахович, Getty Images
28 травня 2022, 13:59
Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович не зможе допомогти збірній Сербії у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє пресс-служба національної команди.
Тренерський штаб збірної вирішив не ризикувати здоров'ям 22-річного серба, який отримав невелике пошкодження наприкінці клубного сезону.
Таким чином Влахович пропустить ігри проти Норвегії та Швеції, а також дві зустрічі проти Словенії.
Цього сезону Влахович провів 45 матчів, у яких забив 29 голів і віддав шість результативних передач.