Италия

Результативність 22-річного серба, як і раніше, вражає.

Учора пройшов поєдинок 33 туру італійської Серії А, в якому туринський Ювентус дивом уникнув поразки від Болоньї (1:1).

Футболісти "старої синьйори" змогли зрівняти рахунок лише на п'ятій компенсованій хвилині, а автором голу став нападник Душан Влахович. Для серба, якому на даний час 22 роки та 78 днів, це 50 м'яч у матчах італійського чемпіонату.

За інформацією OptaPaolo, лише один футболіст зміг забити 50 голів у Серії А у більш ранньому віці. Це був Алешандре Пато, тоді виступаючий за Мілан, який зробив це у віці 21 року та 220 днів.

Також зазначимо, що на досягнення цієї позначки Влаховичу знадобилося 108 матчів у Серії А.