Лига наций

Футболісти подумки вже у відпустках.

Серед команд-учасниць дивізіону A Ліги націй УЄФА вже були зіграні матчі першого туру, за підсумком яких ми отримали одразу кілька несподіваних результатів.

Наприклад, збірна Хорватії в рамках квартету A1 отримала одразу три м’ячі без відповіді від Австрії (0:3), а справи Франції в грі проти Данії були трохи кращими, проте це не врятувало команду Дідьє Дешама від поразки (1:2).

Франція — Данія 1:2 Відео голів та огляд матчу

Португалія та Іспанія не змогли з’ясувати сильнішого поміж собою в дербі Піренейського півострова в квартеті A2, тоді як групу A3 після першого туру несподівано очолила Угорщина, яка здолала Англію на власному полі (1:0), а Німеччина та Італія зіграли поміж собою внічию (1:1).

Італія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Днем раніше Нідерланди шокували Бельгію в Брюсселі (4:1), тож тепер саме "ораньє" очолюють квартет A4.

Бельгія — Нідерланди 1:4 Відео голів та огляд матчу

Таким чином, жодна з команд із перших шести щаблів світового рейтингу збірних — Бельгія, Франція, Англія, Італія, Іспанія та Португалія — не змогли розпочати черговий розіграш турніру з перемоги.