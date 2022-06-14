Лига наций

Football.ua представляє анонс матчу Ліги націй-2022/23.

У своєму третьому матчі Ліги націй дивізіону B національна збірна України знову зустрінеться з Ірландією, минула зустріч із якою завершилася для підопічних Олександра Петракова мінімальною перемогою.

ВІВТОРОК, 14 ЧЕРВНЯ, 21:45. СТАДІОН ЛКС, ЛОДЗЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІ ПАЛАБИЇК (ТУРЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТК ФУТБОЛ 1 та ІНДИГО TV

Національна збірна України поступово починає відходити і залишати в минулому ту гірку поразку Уельсу з рахунком 0:1, яка коштувала нашій команді участі на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Після невдачі на Кардіфф Сіті Стедіум підопічні Олександра Петракова успішно стартували в Лізі націй з двох перемог, що дозволяє їм зараз розташовуватися на першому рядку у турнірній таблиці своєї групи.

У першому поєдинку проти Ірландії тренерський штаб Петракова ризикнув і задіяв ротацію, але це не завадило "жовто-синім" здобути у свій актив три очки завдяки єдиному курйозному голу Віктора Циганкова на початку другого тайму. Так, після перерви українська збірна могла неодноразово пропускати, але десь успішно грав голкіпер Андрій Лунін, а десь відверто не вистачало везіння ірландцям. Того вечора фортуна була на нашому боці.

У другому поєдинку проти Вірменії ми вже побачили більш звичну для нас збірну України, яка контролювала м'яч і зробила ставку на комбінаційну гру. У першому таймі у "жовто-синіх" спостерігалися певні проблеми у фінальній третині та завершальній стадії, але вже після перерви надоборонна вірменська команда була змушена більш ніж заслужено витягувати з сітки своїх воріт три м'ячі.

Зрозуміло, що до майбутнього матчу проти України ірландці підходитимуть як аутсайдери, але кілька днів тому вони по-справжньому змогли здивувати футбольну громадськість. Не маючи якоїсь переваги за грою та кількістю створених моментів біля воріт суперника, підопічні Кенні розгромили з рахунком 3:0 збірну Шотландії, яка як мінімум за іменами помітно перевершувала ірландців. Майбутні суперники збірної України довели, що здатні дивувати, але чи вистачить їм сил на ще один подвиг у матчі, в якому вони виступатимуть аутсайдерами?

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Олександра Петракова. Так, на перемогу України в основний час пропонується коефіцієнт 1,78, тоді як потенційний успіх Ірландії оцінюється показником 5,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Лунін – Караваєв, Качараба, Забарний, Миколенко – Ігнатенко, Шапаренко, Зінченко – Циганков, Довбик, Мудрик

Ірландія: Келлехер – Коллінс, Даффі, Іган – Крісті, Браун, Хендрік, Макклін – Найт, Огбене, Робінсон

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