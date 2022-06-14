Football.ua представляє анонс матчу Ліги націй-2022/23.
Україна — Ірландія, getty images
14 червня 2022, 08:00
У своєму третьому матчі Ліги націй дивізіону B національна збірна України знову зустрінеться з Ірландією, минула зустріч із якою завершилася для підопічних Олександра Петракова мінімальною перемогою.
ВІВТОРОК, 14 ЧЕРВНЯ, 21:45. СТАДІОН ЛКС, ЛОДЗЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІ ПАЛАБИЇК (ТУРЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТК ФУТБОЛ 1 та ІНДИГО TV
Національна збірна України поступово починає відходити і залишати в минулому ту гірку поразку Уельсу з рахунком 0:1, яка коштувала нашій команді участі на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Після невдачі на Кардіфф Сіті Стедіум підопічні Олександра Петракова успішно стартували в Лізі націй з двох перемог, що дозволяє їм зараз розташовуватися на першому рядку у турнірній таблиці своєї групи.
У першому поєдинку проти Ірландії тренерський штаб Петракова ризикнув і задіяв ротацію, але це не завадило "жовто-синім" здобути у свій актив три очки завдяки єдиному курйозному голу Віктора Циганкова на початку другого тайму. Так, після перерви українська збірна могла неодноразово пропускати, але десь успішно грав голкіпер Андрій Лунін, а десь відверто не вистачало везіння ірландцям. Того вечора фортуна була на нашому боці.
У другому поєдинку проти Вірменії ми вже побачили більш звичну для нас збірну України, яка контролювала м'яч і зробила ставку на комбінаційну гру. У першому таймі у "жовто-синіх" спостерігалися певні проблеми у фінальній третині та завершальній стадії, але вже після перерви надоборонна вірменська команда була змушена більш ніж заслужено витягувати з сітки своїх воріт три м'ячі.
Зрозуміло, що до майбутнього матчу проти України ірландці підходитимуть як аутсайдери, але кілька днів тому вони по-справжньому змогли здивувати футбольну громадськість. Не маючи якоїсь переваги за грою та кількістю створених моментів біля воріт суперника, підопічні Кенні розгромили з рахунком 3:0 збірну Шотландії, яка як мінімум за іменами помітно перевершувала ірландців. Майбутні суперники збірної України довели, що здатні дивувати, але чи вистачить їм сил на ще один подвиг у матчі, в якому вони виступатимуть аутсайдерами?
За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Олександра Петракова. Так, на перемогу України в основний час пропонується коефіцієнт 1,78, тоді як потенційний успіх Ірландії оцінюється показником 5,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Україна: Лунін – Караваєв, Качараба, Забарний, Миколенко – Ігнатенко, Шапаренко, Зінченко – Циганков, Довбик, Мудрик
Ірландія: Келлехер – Коллінс, Даффі, Іган – Крісті, Браун, Хендрік, Макклін – Найт, Огбене, Робінсон
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КОМЕНТАРІ ПЕРЕД МАТЧЕМ
Олександр Петраков, головний тренер збірної України:
"Чи важко перемагати у п'яти іграх поспіль? Якби ми виграли п'ять ігор — ми були б на чемпіонаті світу. П'ять ігор ми не виграли. Ми робимо справу для країни. Зараз ми граємо у футбол не для себе, а для всієї країни, щоб принести позитивні емоції співвітчизникам.
Як гратимуть ірландці? Завтра подивимося, ми готові до всього. Ми акцентуємо увагу лише на своїй команді. Як вони гратимуть – побачимо завтра на футбольному полі. Я ніколи не біжу вперед паровоза. Не треба рахувати свої очки до початку гри, повірте. Це футбол, спорт".
Віталій Миколенко, захисник збірної України:
"Не можу поставити в одному рядку гру за збірну й утому. Я приїхав сюди, щоб грати за свою країну, за своїх рідних, за людей, які дивляться та підтримують нас на стадіоні й перед телевізором. Тож, на мою думку, це різні речі.
Коли ти виграєш, то відновлюєшся швидше. Тим паче, в останньому матчі я не грав так багато часу. По хлопцям бачу, що немає такого настрою, що всі уже у відпустці. Будемо готуватися на 100% до гри з Ірландією".
прогноз 2:0