Лига наций

Легендарний футболіст підтримав фахівця після ганебної поразки.

Колишній захисник збірної Англії Джеймі Каррагер відповів на критику головного тренера національної команди Гарета Саутгейта після ганебної поразки від Угорщини (0:4).

"Ви не розумієте, що пишете. Заткніться, клоуни. Цей тренер виступив зі збірною на двох турнірах якнайкраще з 1966 року.

Також ідея про те, що Саутгейт тягне назад цю команду – нісенітниця. Цей склад не кращий, ніж у 2004-2006 та 1996-1998 роках. Саутгейт досяг найкращих результатів, ніж можна було очікувати, нехай і завдяки деяким вигідним нічиїм.

Відпочивайте, хлопці, та повертайтеся на свій звичайний рівень", — написав Каррагер у своєму Twitter-аккаунті.

Раніше Гарет Саутгейт висловився щодо поєдинку проти Угорщини, взявши провину на себе.