Ліга націй

Португальці зіграють два матчі — проти Чехії та Іспанії.

Тренерський штаб збірної Португалії на чолі з Фернанду Сантушем оголосив імена футболістів, які були викликані до національної команди на найближчі матчі Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба збірної.

До списку команди Фернанду Сантуша потрапило 26 виконавців.

Воротарі: Діогу Мейрелеш Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрисіу (Рома).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Данілу Перейра (ПСЖ), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Тіагу Джало (Лілль), Нуну Мендеш (ПСЖ), Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Жоау Палінья (Фулгем), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Маріу (Бенфіка), Матеуш Нунєш (Вулвергемптон), Вітінья (ПСЖ), Вільям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Діогу Жота (Ліверпуль), Педру Нету (Вулвергемптон), Жоау Феліш (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка), Рафаел Леау (Мілан), Рикарду Орта (Брага).

Нагадаємо, у найближчих матчах Ліги націй Португалія зіграє проти Чехії (24 вересня) та Іспанії (27 вересня).