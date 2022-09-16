Ліга Європи

Португальський форвард прокоментував перший забитий м'яч у сезоні.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прокоментував свій перший забитий м'яч цього сезону.

Португалець відзначився результативним ударом з пенальті у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи проти молдавського Шерифа (2:0), ворота якого захищав українець Максим Коваль.

"Радий забити і допомогти команді перемогти! Три важливі очки! Відмінна робота, хлопці!" – написав Роналду у своєму твіттері.

Це був перший гол у Лізі Європи майже через 20 років після дебюту Роналду в турнірі, який тоді носив назву Кубок УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шериф — Манчестер Юнайтед.