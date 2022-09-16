Суперник оголосив заявку на вересневі матчі Ліги націй.
збірна вірменії, федерація футболу вірменії
16 вересня 2022, 22:50
Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос оголосив список гравців на матчі Ліги націй. Нагадаємо, у вересні вірмени зіграють проти України та Ірландії
Заявка збірної Вірменії:
Воротарі: Давид Юрченко (Пюнік), Станіслав Бучнев (Пюнік), Арсен Бегларян (Урарту);
Захисники: Вараздат Ароян (Анортосіс), Ованес Амбарцумян (Анортосіс), Андре Чалішир (Сількеборг), Жорді Арарат (Індепендьєнте Медельїн), Тарон Восканян (Алашкерт), Грайр Мкоян (Арарат), Жірайр Маргарян (Ураль) Вірменія), Степа Мкртчян (Арарат-Вірменія);
Півзахисники/Нападники: Хорен Байрамян (Ростов), Едуард Сперцян (Краснодар), Едгар Бабаян (Рандерс), Тігран Барсегян (Слован Братислава), Ваан Бічахчян (Погонь), Лукас Селараян (Коламбус Крю), Жирайр Шаго Дашян (Пюнік), Оганес Арутюнян (Пюнік), Артак Григорян (Алашкерт), Карен Мурадян (Арарат-Вірменія), Сергій Мкртчян (Урарту), Сероб Галстян (Арарат).
Матч проти України відбудеться 24 вересня. З Ірландією Вірменія зіграє 27 вересня.