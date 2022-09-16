Ліга конференцій

Слова Артема Довбика після яскравого виступу в Лізі конференцій.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик поділився своєю думкою після перемоги над Аполлоном (3:1) в Лізі конференцій.

"Я хотів би відзначити усю команду, яка провела дуже хороший матч. Усі зіграли на дуже високому рівні, а я лише ставив крапки в епізодах.

Склалося таке враження, що гра була легкою, але насправді було важко. Спека змушувала пристосуватися до погодних умов. Але в цілому, ми виконали план на гру. Забили два швидкі голи, потім ще й третій у роздягальню – після цього змогли трішки видихнути.

Заміна? В мене була судома, через до не зміг продовжити матч. Але зараз все добре, відновлююся.

Зараз дуже важливо – показувати усьому світу, що коїться зараз в Україні. Ми всі переживаємо, стежимо за подвигами Збройних сил України. Окремо хотів би передати велику шану нашим воїнам з батальйону Дніпро-1, які захищають нас та боронять нашу країну", — цитує Довбика офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, Довбика визнано гравцем туру в Лізі конференцій.