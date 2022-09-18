Ройс залишив поле на ношах під час матчу проти Шальке.
dfb.de
18 вересня 2022, 21:05
Захисника Лейпцига Беньяміна Генріхса викликали до збірної Німеччини, де він замінить травмованого капітана дортмундської Боруссії Марко Ройса. Про це повідомляє прес-служба збірної.
Ройс отримав травму у матчі сьомого туру німецької Бундесліги проти Шальке (1:0).
На 32 хвилині він залишив поле на ношах. На відновлення йому знадобиться близько 3-4 тижнів.
У найближчих матчах Ліги націй Німеччина зіграє проти Угорщини (23 вересня), а згодом з Англією (26 вересня).