Ліга націй

Ройс залишив поле на ношах під час матчу проти Шальке.

Захисника Лейпцига Беньяміна Генріхса викликали до збірної Німеччини, де він замінить травмованого капітана дортмундської Боруссії Марко Ройса. Про це повідомляє прес-служба збірної.

Ройс отримав травму у матчі сьомого туру німецької Бундесліги проти Шальке (1:0).

На 32 хвилині він залишив поле на ношах. На відновлення йому знадобиться близько 3-4 тижнів.

У найближчих матчах Ліги націй Німеччина зіграє проти Угорщини (23 вересня), а згодом з Англією (26 вересня).