Ліга націй

Досвідчений нападник залишився у збірній через тренера.

Чіро Іммобіле розповів, що він був готовий залишити міжнародний футбол після того, як не зміг відібратися на чемпіонат світу 2022 року з Італією, але тренер збірної Італії Роберто Манчіні переконав його.

"Це правда, я хотів піти, але потім я поговорив з Манчіні і зрозумів, що я все ще потрібен. Коли ви розчаровані таким чином, ви думаєте про тисячі речей. Однак я розмовляв з Манчіні зі здоровою головою, і здавалося, що я все ще потрібен Італії.

Все ще є потреба в нас, ветеранах, які можуть допомогти молодшим гравцям розвиватися та зробити процес оновлення команди легшим.

Як сказав тренер, те, що починається зараз, — це наше повернення на Євро та наступний чемпіонат світу", — сказав Іммобіле RAI Sport.

Нагадаємо, що раніше Іммобіле став найкращим бомбардиром Лаціо в Сериї А за історію.