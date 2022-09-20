Ліга націй

Коментар голкіпера збірної України напередодні матчу з шотландцями.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився думками напередодні матчу Ліги націй проти Шотландії. Гра відбудеться у середу, 21 вересня, о 21:45 за київським часом.

"Звісно, за всіма скучив. Тим паче, це останній збір на наступні півроку. Тож я щасливий, і у нас багато бажання працювати та грати. У нас все добре. Пройшло гарне тренування, гарний ритм.

Щодо травми Бущана, то, по-перше, хочу побажати Жорі швидкого одужання. Щоб усе там пройшло гладко, як-то кажуть. А у нас... не знаю, тут важливо перемагати, важливий результат.

Я гадаю, що рівень мотивації у середу буде однаково високий. У них хороша команда, силова. Є технічні гравці. Тому буде дуже важко, тим паче на виїзді.

У Реалі у нас зараз чудовий настрій. Коли перемагаєш, завжди легше працювати, бо позитивна динаміка. Я тренуюсь з командою, проходжу процес, переживаю. Тож все чудово.

Я у тонусі, все добре. Вже не вперше я у такій ситуації. Я завжди готовий грати, я працюю, тому нема ніяких проблем. Тому найважливіше, повторюся — це результат команди, у даному випадку збірної. Якщо я зможу допомогти, буде добре.

Завжди хочеться грати, відчувати цю атмосферу. Ти тренуєшся для того, щоби грати. Якщо тут вдасться, мені довірять — то я зроблю все, аби допомогти" — підсумував 23-річний воротар.



Нагадаємо, матч проти шотландців (21 вересня, 21:45) транслюватиметься на національному телемарафоні та YouTube-каналі УАФ.