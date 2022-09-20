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Коментар форварда збірної України напередодні матчу проти Шотландії

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував підготовку головної команди країни до матчу Ліги націй проти шотландців, а також висловився про свій стан справ у новому клубі.

Форвард також не оминув тему новин з фронту і запевнив свою гордість у тому, що є українцем.

"Я гарно себе почуваю. Щасливий бачити хлопців, хороший настрій. Завжди приємно повертатися до збірної, тим паче у такий час. Тому щасливий бути тут.

Було складно довго летіти, вдень перед матчем у нас лише одне тренування. Але для всіх умови однакові, тож будемо виходити з ситуації, яка є. Треба дарувати позитивні емоції українцям, тож нам потрібна лише перемога.

Всіх хлопців ми давно знаємо, тож складнощів не буде. Треба добре підготуватися і принести 3 очки для України".

Згодом 26-річний нападник відповів на питання щодо червневого матчу з шотландцями у півфіналі плей-оф Мундіалю, в якому йому судилося відзначитися голом.

"Завжди потрібно пам'ятати по приємні моменти, але ніколи не можна виходити з тим, що це тобі допоможе. Це вже історія, приємна історія. Але на минулому ти не побудуєш майбутнє. Треба готуватися до наступних матчів із максимальною віддачею, і тільки тоді прийде результат.

Я завжди говорю перед кожним матчем, що неважливо, з ким ти граєш, шанси завжди 50 на 50. Чи ти фаворит, чи ти аутсайдер. Збірна Шотландії дуже сильна, з ними завжди складно. Буде повний стадіон, багато людей, підтримка, хороша команда. Буде важко.

Потрібно зараз тішити наших людей перемогами, хорошими матчами, красивими голами. Треба радувати наших воїнів, які за нас віддають свої життя. Не може бути ніяких виправдань, треба виходити і грати. Це збірна, ти приїжджаєш сюди, і неважливо, скільки ти граєш — потрібно виходити і віддавати всього себе".

Також Роман відповів на питання, як впливають на настрій хлопців

"Я живу цими новинами, завжди їх читаю. І просто пишаюся, що я українець. Те, що у нас такий сильний народ, що ми разом розвиваємося, що у нас такий сильний президент, сильна армія — це просто гордість. Гордість за те, що ми робимо і як просуваємося. Сподіваюся, це тільки початок".

Насамкінець Яремчук прокоментував перехід з Бенфіки до Брюгге, за який виступає ще один українець Едуард Соболь.

"Я вибрав команду, яка буде для мене правильною у кар'єрі. Час покаже, це був правильний крок чи ні. Подивимося, проте я щасливий, і це найголовніше.

Звісно, приємно, що у Брюгге є ще один українець — Едуард Соболь. З українцями завжди той самий настрій, ті самі жарти. Дуже щасливий бути з Едуардом в одній команді.

Я знаю, що у нього дійсно серйозна проблема. Він ні в якому разі не халтурить — я бачив, як він це переживає і зараз на нього чекає важлива процедура" — підсумував Яремчук.

Нагадаємо, матчі збірної України з Шотландією пройде у середу, 21 вересня, о 21:45 за київським часом.